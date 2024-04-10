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Гартнер поздравил Овечкина, побившего его рекорд в НХЛ

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Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Гартнер поздравил Александра Овечкина, который побил его рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 30 и более голами.
Гартнер поздравил Овечкина, побившего его рекорд в НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Приветствую, Ови. Я просто хочу поздравить тебя с 18 сезонами, в которых ты забил 30 голов. Мы делили этот рекорд в течение достаточно короткого времени, и я очень ценю это. У тебя много рекордов в НХЛ, однако есть один большой, который тебе ещё предстоит установить. Удачи. Всего наилучшего», — сказал Гартнер.

У Майка Гартнера было 17 сезонов в НХЛ, когда канадец забивал более 30 шайб в регулярке.

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.

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