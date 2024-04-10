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Салихова — о новости про Сарри в «Спартаке»: в реальности будет Черчесов

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии высказалась относительно новости о срыве переговоров москвичей с итальянским тренером Маурицио Сарри.
Салихова — о новости про Сарри в «Спартаке»: в реальности будет Черчесов
  • РИА Новости

«Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор ещё не осознал, куда попал, в какой чемпионат», — сказала Салихова «Спорт-Экспрессу».

По её словам, даже в погоне за внушительными гонорарами спортсмены и специалисты предпочтут России Катар, ОАЭ или Саудовскую Аравию, поскольку в этих странах есть азиатская Лига чемпионов.

«Пусть ещё Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность — будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», — добавила она.

Испанец Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.

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