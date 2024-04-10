Шипов раскритиковал подготовку Непомнящего к турниру претендентов

Гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о выступлении Яна Непомнящего на шахматном турнире претендентов в Торонто.

«Играя уже много лет упорно и принципиально русскую партию, он оказался не готов к резкой и активной игре белых на одном из самых актуальных направлений. Свидлер и Прагнанандха исполнили качественный анализ и получили выигрыш на доске. Плюс час лишнего времени! Слава небесам, что они спасли Непомнящего. Но к секундантам, к аналитикам команды Яна есть серьёзные вопросы...» — написал Шипов в своём Telegram-канале.

На данный момент участник матча за звание чемпиона мира в 2023-м набрал 3,5 очка и продолжил возглавлять турнирную таблицу.

Ранее Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре Турнира претендентов.