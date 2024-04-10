Игрок «Факела» Сенхаджи сравнил жизнь в России и во Франции
- РИА Новости
«В Алжире не просили меня не переходить в клуб из России. Это всё-таки только мой выбор», — сказал Сенхаджи в разговоре с ТАСС.
По словам футболиста, жизнь в России является хорошей, а люди пытаются помочь ему с адаптацией в новой стране.
«Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни во Франции открытостью людей: здесь все открыты, никто не обращает внимания на твоё происхождение и какие-то другие вещи. Здесь всё очень хорошо», — добавил он.
Хавбек перешёл в воронежский клуб в январе 2024 года.
Ранее воспитанник ФК «Мариуполь» заявил, что уровень жизни в Крыму заметно вырос за последние годы.