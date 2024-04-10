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Легков надеется, что у Большунова нет мыслей о завершении карьеры

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Российский лыжник, Александр Легков высказался о потенциальном завершении карьеры Александра Большунова, если тот не выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Легков надеется, что у Большунова нет мыслей о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Он достаточно молодой спортсмен и бегать может ещё очень долго. Надеюсь, что у Александра такого нет в голове, пускай ищет мотивацию и продолжает бегать», — сказал Легков Metaratings.ru

По его словам, дополнительную мотивацию Большунову смогут дать более молодые спортсмены, которые на данный момент не могут его обыграть, но в будущем будут «подстёгивать его на результат». 

Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом и завоёвывал награды во всех олимпийских гонках, где выходил на старт.

Ранее Большунов заявил, что в Кировске трасса интереснее, чем на «Тур де Ски».

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