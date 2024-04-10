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Мизулина раскритиковала критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила критерии допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Мизулина раскритиковала критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024
  • РИА Новости

«Это попытка уничтожить наш спорт. Уничтожить то, чего мы добились. Уничтожить гигантский труд людей — тренерского состава и талантливых спортсменов. Это попытка уничтожить нас, поставить на эти места тех, кого нужно», — сказала Мизулина «Спорт-Экспрессу».

По её словам, такая конкуренция достигается путём «кривых» методов и не является добросовестной.

Она отметила, что сложившуюся ситуацию видят не только в России, но и во всём мире.

«Это приведет к тому, что Олимпийские игры просто девальвируют свой статус и будут заменены чем-то другим», — добавила она.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.

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