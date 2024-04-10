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Ефимову внесли в новый пул допинг-тестирования РУСАДА

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова внесена в новый пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ефимову внесли в новый пул допинг-тестирования РУСАДА
  • РИА Новости

Спортсменка в своём профиле в антидопинговой системе ADAMS обязана указывать контактные данные, место постоянного проживания и текущего местонахождения, а также одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства. 

Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Ранее Ефимова сообщила, что планирует получить нейтральный статус для выступления на Олимпиаде в Париже. 

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