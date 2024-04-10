Ефимову внесли в новый пул допинг-тестирования РУСАДА
- РИА Новости
Спортсменка в своём профиле в антидопинговой системе ADAMS обязана указывать контактные данные, место постоянного проживания и текущего местонахождения, а также одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.
Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.
Ранее Ефимова сообщила, что планирует получить нейтральный статус для выступления на Олимпиаде в Париже.