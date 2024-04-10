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Шайба Кузьменко в овертайме принесла «Калгари» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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«Калгари Флэймз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Кузьменко в овертайме принесла «Калгари» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • AP

Встреча на арене «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу гостей. 

Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко забросил победную шайбу в середине дополнительной пятиминутки. Помимо гола, россиянин отметился результативной передачей.

Всего в его активе 40 (18 + 22) очков по системе «гол + пас» в 67 матчах текущей регулярки.

В составе гостевой команды точной передачей также отметился российский защитник Никита Охотюк, для которого этот ассист стал первым за «Калгари».

Ранее Кучеров побил рекорд Европы в НХЛ, который держался 42 года.

 

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