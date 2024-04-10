Кучеров побил рекорд Европы в НХЛ, который держался 42 года
Никита Кучеров, который отдал три голевые передачи и был признан второй звездой матча, суммарно отдал 96 ассистов в текущем сезоне.
Россиянин установил новый рекорд по передачам в НХЛ в одном сезоне среди европейцев и превзошёл достижение словака Петера Штястны, отдавшего 93 результативные передачи в сезоне-1981/1982.
Рекорд по результативным передачам за сезон принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1985/1986 163 раза ассистировал своим партнёрам.
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев.