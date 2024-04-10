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В «Пари НН» сообщили, что Марадишвили будет прооперирован в ближайшее время

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Пресс-служба «Пари НН» сообщила, что полузащитник Константин Марадишвили будет прооперирован в ближайшее время.

«Марадишвили получил повреждение коленного сустава, а именно — крестообразной связки. В ближайшее время Константин будет прооперирован, после чего пройдёт курс реабилитации с клубными специалистами», — сказано в сообщении.

Игрок получил травму в матче с «Краснодаром» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Марадишвили вышел в старте и покинул поле на 31-й минуте из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.

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