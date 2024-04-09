Губерниев: сейчас со стороны России бойкота Олимпиады нет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный бойкот Олимпиады российскими спортсменами.

«Сейчас со стороны Российской Федерации бойкота Олимпиады нет. И, с моей точки зрения, быть не может. Я уважаю мнение федераций, которые не посылают своих спортсменов на Игры в Париже, но за тех, которые всё же поедут, мы будем болеть», — приводит слова Губерниева «Газета.Ru».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.