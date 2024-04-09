Чанов: главное, что ЦСКА продлил соглашение с Чаловым
«За краткосрочным контрактом может стоять и долгосрочный. Главное, что ЦСКА продлил соглашение с Чаловым. Это хорошая новость для армейцев. Разве у нас много хороших нападающих?» — цитирует Чанова Vprognoze.ru.
9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ.