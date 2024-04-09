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Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут второго ребёнка

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова сообщили, что ждут второго ребёнка.
Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут второго ребёнка
  • РИА Новости

«Ждём», — написала актриса в социальных сетях.

Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года. Для хореографа это уже второй брак. До этого он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой, в отношениях с которой у него в 2004 году родился сын Мартин.

14 августа 2021 года у супружеской пары родился сын Лев.

Ранее Авербух прокомментировал новость о смерти прославленного тренера по фигурному катанию Натальи Дубинской, которая 31 марта умерла в возрасте 74 лет.

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