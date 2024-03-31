Авербух — о смерти Дубинской: она очень сильно болела

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о смерти прославленного тренера по фигурному катанию Натальи Дубинской, которая 31 марта умерла в возрасте 74 лет.

«К сожалению, в последние годы Наталья Петровна очень сильно болела. При этом она продолжала заряжать всех своей энергией», — сказал Авербух «Матч ТВ».

По его словам, Дубинская всегда потрясающе выглядела, что делало невозможным установить её настоящий возраст.

Он добавил, что был её подопечным в юном возрасте и у него сохранились максимально добрые воспоминания о своём наставнике.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ушедшая из жизни Дубинская прекрасно работала с молодёжью.