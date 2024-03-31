Авербух — о смерти Дубинской: она очень сильно болела
- РИА Новости
«К сожалению, в последние годы Наталья Петровна очень сильно болела. При этом она продолжала заряжать всех своей энергией», — сказал Авербух «Матч ТВ».
По его словам, Дубинская всегда потрясающе выглядела, что делало невозможным установить её настоящий возраст.
Он добавил, что был её подопечным в юном возрасте и у него сохранились максимально добрые воспоминания о своём наставнике.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ушедшая из жизни Дубинская прекрасно работала с молодёжью.