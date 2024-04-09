Туктамышева вспомнила о нелепой ситуации на юниорском этапе Гран‑при

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о нелепой ситуации на юниорском этапе Гран‑при.

«На первом юниорском Гран-при я так переволновалась, что вышла на лёд на разминку в чехлах. Тренеры так посмотрели!.. Наверное, подумали: что она сейчас будет катать? Я быстро сняла чехлы и пошла разминаться», — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ».

22 октября 2023 года Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

9 марта Туктамышева заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд.