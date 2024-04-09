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Канчельскис: «Динамо» и «Краснодар» ещё не дотягивают до титула РПЛ

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, что «Динамо» и «Краснодар» не смогут завоевать чемпионство в текущем сезоне РПЛ,
Канчельскис: «Динамо» и «Краснодар» ещё не дотягивают до титула РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«В моём понимании, «Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и «Краснодар», но для чемпионства им ещё рановато, не дотягивают эти команды ещё до титула», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

6 апреля «Краснодар» одержал победу над «Пари НН» со счётом 4:3. Команда осталась на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Следующий матч подопечные Мусаева проведут с «Зенитом». 

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 1:2. На счету «Динамо» 38 очков и третья позиция в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение касательно работы главного тренера столичного клуба Марцела Лички.

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