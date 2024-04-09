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Силкин: Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение касательно работы главного тренера столичного клуба Марцела Лички.
Силкин: Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо». Но всё-таки в обороне есть проблемы, нужно играть надёжнее. В целом он поставил симпатичную игру команде, но если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

На счету «Динамо» 38 очков и третья позиция в турнирной таблице. В активе «Зенита» 44 очка и первое место.

Контракт специалиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке.

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