Силкин: Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение касательно работы главного тренера столичного клуба Марцела Лички.

«Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо». Но всё-таки в обороне есть проблемы, нужно играть надёжнее. В целом он поставил симпатичную игру команде, но если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

На счету «Динамо» 38 очков и третья позиция в турнирной таблице. В активе «Зенита» 44 очка и первое место.

Контракт специалиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке.