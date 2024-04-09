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Суркова считает, что российские лыжные старты ничем не хуже международных

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Призёр Олимпийских игр 2018 года Анна Суркова сравнила российские и международные лыжные старты.
Суркова считает, что российские лыжные старты ничем не хуже международных
  • Gettyimages.ru

По словам спортсменки, она всё меньше думает о международных стартах из-за нехватки времени.

«Когда ты находишься дома, хочется уделять семье как можно больше внимания. А когда ты на сборах, то сконцентрирован прежде всего на себе, на своём результате, тренировочном процессе. Отвлекаться на кого-то ещё не хочется», — сказала она «Спорт-Экспрессу».

Суркова отметила, что в её карьере было множество ярких состязаний, однако нынешние российские старты второй год подряд находятся «на уровне».

«Я не шучу. Я бы сказала, что ничем не хуже больших международных, и это очень здорово. Обделёнными себя не чувствуем», — добавила она.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее биатлонистка Зайцева заявила, что российский спорт не находится в изоляции.

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