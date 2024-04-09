Кучаев — об уходе из ЦСКА: были грустные эмоции

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался об уходе из ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Ментально я был готов. Когда я понимал, что перейду, всё было спокойно. Потом уже понимал, что я уже перешёл. Когда у меня была устная договорённость, до конца я не осознавал. А когда я понял, что завтра утром самолёт, когда ты со всеми прощаешься, тогда эмоции грустные», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

22 февраля стало известно, что 25-летний футболист продолжит карьеру в нижегородском «Пари НН». Кучаев подписал контракт до конца текущего сезона. За ЦСКА футболист провёл 153 матча и забил 11 мячей.

Ранее Кучаев рассказал о поддержке супруги перед переходом в нижегородский клуб.