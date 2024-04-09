Кержаков: если «Зенит» обыграет «Краснодар», борьба за чемпионство закончится

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Краснодаром».

«Если «Зенит» победит в матче с «Краснодаром», борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться. Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если «Зенит» не добьётся победы, то интрига немного затянется, однако всё равно я не сомневаюсь в их чемпионстве», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

6 апреля «Краснодар» одержал победу над «Пари НН» со счётом 4:3. Команда вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Следующий матч подопечные Мусаева проведут с «Зенитом». Встреча пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.