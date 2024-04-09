Тело задушенной 30-летней футболистки нашли в Аргентине
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Спортсменку задушил её муж, который после этого покончил с собой, сообщает телеканал TyC Sports.
По информации источника, в этот момент в квартире находились двое детей супружеской пары.
Отмечается, что полицию вызвал сосед, который на двери квартиры увидел табличку с надписью: «Вызовите полицию, дети одни».
Гиньясу выступала за команду «Атлетико Архентино».
Ранее стало известно, что 24-летний южноафриканский футболист был застрелен во время разбойного нападения.