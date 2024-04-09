Селюк: Джикия не нужен клубам, которые могут платить ему наравне со «Спартаком»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Уйдёт ли Джикия в конце этого сезона, зависит от того, что он любит больше: деньги или футбол. Есть всего три-четыре клуба, которые могут платить зарплату, которую выплачивает «Спартак», но им он не нужен, потому что уже возрастной игрок. Кто его возьмёт? Скорее, он будет досиживать и получать деньги», — цитирует Селюка РИА Новости.
По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и игроком возник конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.
30-летний Джикия в сезоне-2023/24 провёл десять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Ранее экс-гендиректор «Спартака» Мележиков заявил, что завтра Джикии не предложат те деньги, которые он получает сегодня.