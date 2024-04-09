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Фигурист Семененко не выступит в шоу Тутберидзе из-за травмы

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Двукратный чемпион России Евгений Семененко не сможет принять участие в шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
Фигурист Семененко не выступит в шоу Тутберидзе из-за травмы
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Дорогие зрители! К сожалению, Евгений Семененко не примет участия в сегодняшнем шоу в Санкт-Петербурге из-за полученной травмы. Желаем Евгению скорейшего восстановления», — говорится в заявлении пресс-службы мероприятия.

Напомним, что фигурист выиграл чемпионат России, этап Гран‑при страны и Спартакиаду сильнейших.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением о потенциальном участии российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже.

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