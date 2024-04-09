Зайцева: отказалась бы принимать участие в Олимпиаде на нынешних условиях

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась на тему того, поехала ли бы она на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«В нынешней ситуации, именно на таких условиях, которые предлагают спортсменам и нашему ОКР, я бы отказалась. Сейчас тяжёлое время и надо расставлять важные приоритеты», — сказала Зайцева Metaratings.ru

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.