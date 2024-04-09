Щербакова: я не смотрю, как откатали мои конкуренты во время соревнований

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как ведёт себе перед прокатами на соревнованиях.

«Я стараюсь не смотреть, как откатали мои конкуренты. Есть только твоё выступление, и ты сосредотачиваешься на нём. Не позволяешь себе расслабиться, пока прокат не завершён полностью», — цитирует Щербакову Sport24.

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.

Ранее Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию.