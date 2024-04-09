Аршавин считает, что скрасить уход Абаскаля из «Спартака» может только победа в КР
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«Если бы Абаскаль докатил до конца [чемпионата] и ещё бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и тёплым», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Испанский специалист возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.