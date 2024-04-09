Аршавин считает, что скрасить уход Абаскаля из «Спартака» может только победа в КР

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть свой пост.

«Если бы Абаскаль докатил до конца [чемпионата] и ещё бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и тёплым», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Испанский специалист возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.