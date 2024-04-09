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Судья Принс: ISU планирует повысить стоимость непрыжковых элементов

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Судья Йерун Принс рассказал, что Международный союз конькобежцев (ISU) может пересмотреть базовую стоимость элементов в фигурном катании.

Многие говорят, что цена четверного акселя Малинина неоправданно занижена? Согласен, балл разницы между четверным лутцем и четверным акселем выглядит странно. ISU планирует пересмотреть базовую стоимость элементов — и это касается не только прыжков. Одна из идей — повысить стоимость непрыжковых элементов», — цитирует Принса Sports.ru.

Он отметил, что подобные меры помогут поднять значимость непрыжковых элементов и сделать программы более артистичными и сбалансированными.

По словам Принса, некоторые программы превратились в «езду от прыжка к прыжку».

Ранее агент Малинина заявил, что русские фигуристы способны в будущем исполнять пятерные прыжки.

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