Агент Малинина: русские фигуристы способны в будущем исполнять пятерные прыжки

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, считает, что в ближайшие годы спортсмены начнут выполнять пятерные прыжки.

«Я уверен, что до 2030-го минимум три спортсмена будут прыгать пятерные. Думаю, Кагияма, а также русские вполне способны на это. Мне очень нравятся Федотов и Лазарев. Дикиджи тоже очень амбициозный парень», — цитирует Закаряна Metaratings.

Малинин выиграл прошедший чемпионат мира — 2024 в Монреале. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Ранее Александр Жулин заявил, что Малинин на чемпионате мира показал высший уровень.