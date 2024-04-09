Карякин: в идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на ОИ

Член Общественной палаты РФ гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал возможное участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность», — цитирует Карякина «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.