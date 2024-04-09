Карякин: в идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на ОИ
- AFP
- © JOEL SAGET
«В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность», — цитирует Карякина «СЭ».
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.