RT в Telegram
Подпишись

Судья Принс о «десятке» Валиевой на ОИ в Пекине: это был выдающийся прокат

Короткая ссылка
Судья Йерун Принс рассказал, почему поставил российской фигуристке Камиле Валиевой «десятку» за презентацию во время командного турнира на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
Судья Принс о «десятке» Валиевой на ОИ в Пекине: это был выдающийся прокат
  • AFP
  • © Manan VATSYAYANA

«Я всего два раза в жизни ставил «десятки», обе за презентацию. Первый — Тессе Виртью и Скотту Моиру после возвращения. А второй — Камиле Валиевой в короткой программе командного олимпийского турнира. Это был выдающийся прокат без единой помарки. Она полностью захватила моё внимание», — приводит слова Принса Sports.ru

Он отметил, что это был эмоциональный момент: сам Принс и ещё несколько арбитров не попадали в бригаду, которая позднее должна была работать на личном турнире у девушек.

«Это был мой единственный шанс дать Камиле 10 баллов. И Валиева это на 100% заслуживала — иначе бы я эту «десятку» и не поставил, согласитесь. Забавно, что у неё в протоколах тогда было 3 или 4 «десятки». Подозреваю, у других арбитров была похожая логика», — добавил он.

Принс отметил, что в случае возвращения Камилы Валиевой в спорт, арбитры смогут оценивать её выступления беспристрастно, поскольку они оценивают прокат, а не человека.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт не включил никого из фигуристок в сборную России вместо Валиевой.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить