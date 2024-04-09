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УЕФА может разрешить расширение заявок сборных на Евро-2024

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может разрешить расширение заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года.
УЕФА может разрешить расширение заявок сборных на Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Мнения тренеров сборных в рамках дискуссии в Дюссельдорфе разделились. Одни говорили о желании увеличить количество мест в заявке, чтобы маневрировать в случае травм своих подопечных, другие — выразили желание сохранить лимит в 23 футболиста, который был установлен после окончания пандемии коронавируса.

Тренеры, которые были против расширения заявки, отметили, что это повлечёт за собой дополнительные сложности из-за приглашения большего количества игроков в расположение команды, сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Руководство союза в рамках дискуссии в Дюссельдорфе выслушало все стороны и примет окончательное решение в ближайшее время.

Ранее глава УЕФА заявил, что ни один политик не будет указывать союзу, что необходимо делать.

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