УЕФА может разрешить расширение заявок сборных на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может разрешить расширение заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года.

Мнения тренеров сборных в рамках дискуссии в Дюссельдорфе разделились. Одни говорили о желании увеличить количество мест в заявке, чтобы маневрировать в случае травм своих подопечных, другие — выразили желание сохранить лимит в 23 футболиста, который был установлен после окончания пандемии коронавируса.

Тренеры, которые были против расширения заявки, отметили, что это повлечёт за собой дополнительные сложности из-за приглашения большего количества игроков в расположение команды, сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Руководство союза в рамках дискуссии в Дюссельдорфе выслушало все стороны и примет окончательное решение в ближайшее время.

Ранее глава УЕФА заявил, что ни один политик не будет указывать союзу, что необходимо делать.