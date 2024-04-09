Глава УЕФА — о вопросе Белоруссии: ни один политик не будет говорить нам, что делать
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«Прежде всего, ни один политик не будет говорить нам, что делать, и мы не будем их слушать», — приводит слова Чеферина Infobae со ссылкой на Nacional.
Функционер отметил, что выступает против различного рода бойкотов, но в ситуации с Россией «просто не было другого выхода».
Он добавил, что в вопросе Белоруссии получал несколько сообщений от политиков с призывом исключить её за помощь России.
«Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Должны ли мы изгнать все европейские страны, кто покупает газ?» — добавил Чеферин.
Словенец назвал подобные обращения и высказывания популизмом.
21 октября 2023 года министр спорта России Олег Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Матыцин рассказал, что Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами.