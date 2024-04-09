Глава УЕФА — о вопросе Белоруссии: ни один политик не будет говорить нам, что делать

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на сообщение о том, что в конце 2022 года министр внутренних дел Германии направила в союз письмо, в котором требовала отстранить Белоруссию от участия во всех международных соревнованиях.

«Прежде всего, ни один политик не будет говорить нам, что делать, и мы не будем их слушать», — приводит слова Чеферина Infobae со ссылкой на Nacional.

Функционер отметил, что выступает против различного рода бойкотов, но в ситуации с Россией «просто не было другого выхода».

Он добавил, что в вопросе Белоруссии получал несколько сообщений от политиков с призывом исключить её за помощь России.

«Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Должны ли мы изгнать все европейские страны, кто покупает газ?» — добавил Чеферин.

Словенец назвал подобные обращения и высказывания популизмом.

21 октября 2023 года министр спорта России Олег Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Матыцин рассказал, что Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами.