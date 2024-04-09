В Нидерландах считают, что Янсен не возглавит «Спартак» из-за политической ситуации
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«Это тренер для внутреннего рынка. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, Янсен вряд ли возьмёт на себя такой большой проект, как «Спартак», — цитирует журналиста Sport24.
Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.