В Нидерландах считают, что Янсен не возглавит «Спартак» из-за политической ситуации

Нидерландский журналист Ник Кок отреагировал на то, что Паскаль Янсен может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Это тренер для внутреннего рынка. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, Янсен вряд ли возьмёт на себя такой большой проект, как «Спартак», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.