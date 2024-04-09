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В Нидерландах считают, что Янсен не возглавит «Спартак» из-за политической ситуации

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Нидерландский журналист Ник Кок отреагировал на то, что Паскаль Янсен может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
В Нидерландах считают, что Янсен не возглавит «Спартак» из-за политической ситуации
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

«Это тренер для внутреннего рынка. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, Янсен вряд ли возьмёт на себя такой большой проект, как «Спартак», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.

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