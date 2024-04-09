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Червиченко считает, что Абаскаль не будет наставником «Спартака» в новом сезоне

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе испанского наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Червиченко считает, что Абаскаль не будет наставником «Спартака» в новом сезоне
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартаку» нет смысла тянуть с отставкой Гильермо Абаскаля до конца сезона, нужно уже сейчас назначить другого специалиста», — сказал Червиченко «Матч ТВ».

По его словам, победа спартаковцев в недавнем дерби с «Динамо» не является показателем.

«Ладно бы один раз случился такой казус во время гола, а тут дважды и один и тот же игрок ошибся, что вызывает вопросы», — сказал он.

Червиченко считает, что дни испанского специалиста у руля московской команды сочтены, а значит, руководству следует назначить нового тренера уже сейчас.

«Если бы определились с кандидатурой, я бы уже сейчас поменял главного тренера. Мы все понимаем, что с нынешним тренером команда уже не будет мучиться в новом сезоне. Зачем таскать дохлого по кладбищу?» — резюмировал он.

Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.

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