Лопырёва цитатой Кеннеди оценила работу Карпина в сборной России

Посол чемпионата мира 2018 года по футболу Виктория Лопырёва оценила работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«В сложное для страны время Карпин не унывает и продолжает строить сборную. Тут вспоминается фраза Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для неё», — цитирует Лопырёву «СЭ».

21 марта сборная России победила команду Сербии в Москве со счётом 4:0.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА.