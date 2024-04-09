RT в Telegram
Подпишись

Лопырёва цитатой Кеннеди оценила работу Карпина в сборной России

Короткая ссылка
Посол чемпионата мира 2018 года по футболу Виктория Лопырёва оценила работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Лопырёва цитатой Кеннеди оценила работу Карпина в сборной России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В сложное для страны время Карпин не унывает и продолжает строить сборную. Тут вспоминается фраза Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для неё», — цитирует Лопырёву «СЭ».

21 марта сборная России победила команду Сербии в Москве со счётом 4:0.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить