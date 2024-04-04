Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Теперь команда с 1504,02 очка занимает 35-е место.

21 марта сборная России победила Сербию со счётом 4:0.

Лидером рейтинга является команда Аргентины (1858). На втором месте — Франция (1840,59). Замыкают тройку бельгийцы (1795,23).

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин заявил, что не уверен в продлении контракта со сборной России.