RT в Telegram
Подпишись

Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Короткая ссылка
Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА
  • РИА Новости

Теперь команда с 1504,02 очка занимает 35-е место.

21 марта сборная России победила Сербию со счётом 4:0.

Лидером рейтинга является команда Аргентины (1858). На втором месте — Франция (1840,59). Замыкают тройку бельгийцы (1795,23).

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин заявил, что не уверен в продлении контракта со сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить