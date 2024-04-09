Акинфеев назвал игрока с самыми сильными ударами в истории РПЛ
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«Самые сильные удары в РПЛ были у Халка. Вроде ты занял позицию, всё нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть», — цитирует Акинфеева Sports.
Бразилец Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
Вчера, 8 апреля, российскому голкиперу исполнилось 38 лет. Он выступает за ЦСКА с 2003 года.
Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом.