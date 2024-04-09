Акинфеев назвал игрока с самыми сильными ударами в истории РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал игрока с самыми сильными ударами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Самые сильные удары в РПЛ были у Халка. Вроде ты занял позицию, всё нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть», — цитирует Акинфеева Sports.

Бразилец Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.

Вчера, 8 апреля, российскому голкиперу исполнилось 38 лет. Он выступает за ЦСКА с 2003 года.

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом.