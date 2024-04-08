Теннисист Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев вспомнил, что, когда был маленьким, сильно болел за ЦСКА.

«Почему так было? Если честно, даже не вспомню. Потом стал чуть больше поддерживать «Ростов», потому что за эту команду болеет мой отец. Будет больше свободного времени — посмотрим, может, заново стану за ЦСКА болеть!

С Акинфеевым лично не знакомы, но назову Игоря великим спортсменом. У меня к нему огромное уважение. Поразительно — мне было лет семь, я болел за ЦСКА, и он уже был в его воротах», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

До этого Медведев сообщал, что болеет за «Баварию».

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP.