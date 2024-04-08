Теннисист Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом
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«Почему так было? Если честно, даже не вспомню. Потом стал чуть больше поддерживать «Ростов», потому что за эту команду болеет мой отец. Будет больше свободного времени — посмотрим, может, заново стану за ЦСКА болеть!
С Акинфеевым лично не знакомы, но назову Игоря великим спортсменом. У меня к нему огромное уважение. Поразительно — мне было лет семь, я болел за ЦСКА, и он уже был в его воротах», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
До этого Медведев сообщал, что болеет за «Баварию».
Ранее сообщалось, что Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP.