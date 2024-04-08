Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции в рейтинге — четвёртая и шестая строчки соответственно.

Карен Хачанов остался на 17-й позиции. Роман Сафиуллин опустился с 40-го на 41-е место. Аслан Карацев занимает 43-ю строчку.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Александрова и Павлюченкова потеряли позиции в рейтинге WTA.