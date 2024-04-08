Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP
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- © Mark J. Terrill
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции в рейтинге — четвёртая и шестая строчки соответственно.
Карен Хачанов остался на 17-й позиции. Роман Сафиуллин опустился с 40-го на 41-е место. Аслан Карацев занимает 43-ю строчку.
Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.
Ранее сообщалось, что Александрова и Павлюченкова потеряли позиции в рейтинге WTA.