Александрова и Павлюченкова потеряли позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Екатерина Александрова опустилась на 16-ю позицию. Людмила Самсонова стала 17-й.

Вероника Кудерметова осталась на 19-й строчке рейтинга. Анастасия Павлюченкова опустилась на одну позицию и попала на 22-е место.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.

Ранее сообщалось, что Александрова хотела бы сыграть на Олимпиаде в Париже.