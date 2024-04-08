Александрова и Павлюченкова потеряли позиции в рейтинге WTA
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Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Екатерина Александрова опустилась на 16-ю позицию. Людмила Самсонова стала 17-й.
Вероника Кудерметова осталась на 19-й строчке рейтинга. Анастасия Павлюченкова опустилась на одну позицию и попала на 22-е место.
Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.
Ранее сообщалось, что Александрова хотела бы сыграть на Олимпиаде в Париже.