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Александрова: было бы здорово сыграть на Олимпиаде

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Российская теннисистка Екатерина Александрова хотела бы сыграть на Олимпиаде в Париже.
Александрова: было бы здорово сыграть на Олимпиаде
  • Gettyimages.ru
  • © Marta Lavandier

«Было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года. И это совсем другая атмосфера и совсем другой турнир», — приводит слова Александровой «Спорт-Экспресс».

В марте Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Александрова впервые в карьере попала в топ-15 рейтинга WTA.

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