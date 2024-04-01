Александрова: было бы здорово сыграть на Олимпиаде

Российская теннисистка Екатерина Александрова хотела бы сыграть на Олимпиаде в Париже.

«Было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года. И это совсем другая атмосфера и совсем другой турнир», — приводит слова Александровой «Спорт-Экспресс».

В марте Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Александрова впервые в карьере попала в топ-15 рейтинга WTA.