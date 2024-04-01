Александрова впервые в карьере попала в топ-15 рейтинга WTA
- AP
- © Marta Lavandier
Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Екатерина Александрова впервые в карьере смогла попасть в топ-15 рейтинга. На 16-й позиции расположилась Людмила Самсонова.
Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.
Ранее сообщалось, что Янник Синнер впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР.