Александрова впервые в карьере попала в топ-15 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Екатерина Александрова впервые в карьере смогла попасть в топ-15 рейтинга. На 16-й позиции расположилась Людмила Самсонова.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.

Ранее сообщалось, что Янник Синнер впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР.