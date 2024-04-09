Щербакова: знание своей формы помогает мне бороться со стрессом перед прокатом
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«Перед выступлениями я всегда знаю, в какой форме я нахожусь и какая у меня цель на эти соревнования. Это помогает мне бороться со стрессом и оставаться сконцентрированной», — цитирует Щербакову Sport24.
Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.
Ранее Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию.