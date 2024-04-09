RT в Telegram
Подпишись

Щербакова назвала Дикиджи «прорывом сезона»

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова назвала фигуриста, который стал «прорывом сезона» в сборной России.
Щербакова назвала Дикиджи «прорывом сезона»
  • РИА Новости

«Думаю, Дикиджи. В этом сезоне он выступал очень стабильно, и нельзя не вспомнить, что недавно он освоил четверной аксель, который всё ещё является уникальным элементом», — цитирует Щербакову Sport24.

В прошедшем сезоне 19-летний фигурист выиграл два этапа Кубка России, а также занял второе место на чемпионате страны. Дикиджи владеет четверным акселем, который исполняет на тренировке.

Ранее Дикиджи допустил, что способен достичь результатов Ильи Малинина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить