Щербакова назвала Дикиджи «прорывом сезона»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова назвала фигуриста, который стал «прорывом сезона» в сборной России.

«Думаю, Дикиджи. В этом сезоне он выступал очень стабильно, и нельзя не вспомнить, что недавно он освоил четверной аксель, который всё ещё является уникальным элементом», — цитирует Щербакову Sport24.

В прошедшем сезоне 19-летний фигурист выиграл два этапа Кубка России, а также занял второе место на чемпионате страны. Дикиджи владеет четверным акселем, который исполняет на тренировке.

Ранее Дикиджи допустил, что способен достичь результатов Ильи Малинина.