Дикиджи допустил, что способен достичь результатов Малинина

Российский фигурист Владислав Дикиджи допустил, что способен достичь результатов американца Ильи Малинина.

«Это высший уровень, чтобы человек прыгал в произвольной программе шесть четверных и заканчивал каскадом ультра-си. Этот парень — гений. Если буду очень усердно работать, то в принципе способен его догнать», — приводит слова Дикиджи «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира в Монреале Малинин прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Он занял первое место.

В марте Дикиджи опубликовал видео, где он приземлил четверной аксель.

Ранее сообщалось, что Дикиджи поспорил с Галлямовым, что до конца лета исполнит пятерной прыжок.