RT в Telegram
Подпишись

Дикиджи допустил, что способен достичь результатов Малинина

Короткая ссылка
Российский фигурист Владислав Дикиджи допустил, что способен достичь результатов американца Ильи Малинина.
Дикиджи допустил, что способен достичь результатов Малинина
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Это высший уровень, чтобы человек прыгал в произвольной программе шесть четверных и заканчивал каскадом ультра-си. Этот парень — гений. Если буду очень усердно работать, то в принципе способен его догнать», — приводит слова Дикиджи «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира в Монреале Малинин прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Он занял первое место.

В марте Дикиджи опубликовал видео, где он приземлил четверной аксель.

Ранее сообщалось, что Дикиджи поспорил с Галлямовым, что до конца лета исполнит пятерной прыжок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить