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Самсонов — второй вратарь «Торонто» с 2019 года с двумя сериями из 5+ побед в сезоне

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«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ворота победителей защищал российский голкипер Илья Самсонов, который сделал 29 сейвов. Эта победа стала для него пятой подряд.

До этого игрок уже выдавал победную серию из шести матчей. Таким образом Самсонов стал вторым вратарём команды за последние пять лет, которому удалось оформить две победные серии минимум из пяти матчей в одном сезоне. В последний раз это удавалось Фредерику Андерсену.

Встреча в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вплотную приблизился к Яри Курри по передачам за карьеру в НХЛ.

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