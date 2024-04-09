Сперцян: главное перед игрой с «Зенитом» — не перегореть

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче с «Зенитом».

«За счёт наших болельщиков, за счёт жажды гола. Думаю, у нас больше этого. Во всяком случае, проблем с желанием и самоотдачей у «Краснодара» нет. И тут самое главное — не перегореть и спокойно подойти к этой игре», — приводит слова Сперцяна газета «Известия».

6 апреля «Краснодар» одержал победу над «Пари НН» со счётом 4:3. Команда вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Следующий матч подопечные Мусаева проведут с «Зенитом». Встреча пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.