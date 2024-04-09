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Петржела: «Зенит» победит «Краснодар» и убьёт интригу в борьбе за чемпионство

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что петербургский клуб сможет выиграть чемпионство в текущем сезоне.

«Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Сейчас их максимум — третье место. Команда Лички выбыла из чемпионской гонки. Следующим станет «Краснодар». В очном матче «Зенит» победит «Краснодар» и убьёт интригу в борьбе за чемпионство», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ. 

Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась победой команды с берегов Невы со счётом 1:0.

Таким образом, петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Балтика» — на 15-й позиции (17 турнирных баллов).

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» примет «Зенит».

Ранее бывший защитник сборной Бразилии Кафу назвал самый популярный российский клуб в своей стране.

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