Кафу: «Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии
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«Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии, его обсуждают наравне с другими командами. В Бразилии знают все крупные российские клубы», — цитирует Кафу «РБ Спорт».
Напомним, что в санкт-петербургском клубе в настоящий момент выступают восемь бразильских игроков. В прошлом году Клаудиньо и Малком получили российские паспорта.
Ранее Кафу не исключил, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассмотрел бы предложение «Зенита».