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Кафу: «Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии

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Бывший защитник сборной Бразилии Кафу назвал самый популярный российский клуб в своей стране.
Кафу: «Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии, его обсуждают наравне с другими командами. В Бразилии знают все крупные российские клубы», — цитирует Кафу «РБ Спорт».

Напомним, что в санкт-петербургском клубе в настоящий момент выступают восемь бразильских игроков. В прошлом году Клаудиньо и Малком получили российские паспорта.

Ранее Кафу не исключил, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассмотрел бы предложение «Зенита».

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