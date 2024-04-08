Кафу: «Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу назвал самый популярный российский клуб в своей стране.

«Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии, его обсуждают наравне с другими командами. В Бразилии знают все крупные российские клубы», — цитирует Кафу «РБ Спорт».

Напомним, что в санкт-петербургском клубе в настоящий момент выступают восемь бразильских игроков. В прошлом году Клаудиньо и Малком получили российские паспорта.

Ранее Кафу не исключил, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассмотрел бы предложение «Зенита».