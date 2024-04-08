Кафу: если «Зенит» сделает Неймару предложение, думаю, он его рассмотрит

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу не исключил, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассмотрел бы предложение «Зенита».

«Решение в любом случае будет принимать он. Если «Зенит» сделает Неймару предложение, я думаю, футболист его рассмотрит. Но принимать окончательное решение он будет сам», — цитирует Кафу «РБ Спорт».

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Ранее Неймар сообщил игрокам «Сантоса», что вернётся в клуб в следующем году.